鄰居上吊身亡 失眠發呆盯看半小時才驚覺異狀

2017-08-13 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名女子因失眠在窗戶旁發呆時，看見對面樓梯站有一名男子，以為是在樓梯運動，殊不知盯看半小時才驚覺男子上吊身亡。

據《中華網》報導，在中國江蘇揚州一名女子因為失眠在窗戶旁發呆，看見對面有名男子站在樓梯上，因當時天未亮，以為男子在鍛鍊身體，看了10分多鐘，發現男子一動也不動，感覺不太正常便把老公叫來，兩人又看了20分鐘，天漸漸亮起來才驚覺不對，趕緊報警。

據報導該名男子疑似不堪病痛折磨，用繩子綁在樓梯頂部上吊自殺。警消人員到達後，發現男子已無生命跡象，自殺原因還有待調查。

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