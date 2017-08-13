巴基斯坦驚傳恐攻 自殺機車撞軍卡釀15死

巴基斯坦一輛軍用卡車遭自殺摩托車衝撞，造成至少15人死亡和32人受傷，由於爆炸威力強大，多輛汽機車起火燃燒。（法新社）

2017-08-13 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）首府奎達市（Quetta）驚傳恐怖攻擊，一輛軍用卡車遭到自殺炸彈襲擊，已造成至少15死40傷，傷亡人數恐持續增加，伊斯蘭國（IS）相關組織宣稱犯案。

綜合外媒報導，巴基斯坦正在準備慶祝獨立70週年的活動時，一輛軍用卡車在當地時間12日，行駛至奎達市區時，遭自殺摩托車衝撞，爆炸造成至少15人死亡和32人受傷，由於爆炸威力強大，多輛汽機車起火燃燒，附近房屋也遭到波及，巴基斯坦總統海珊（Mamnoon Hussain）譴責這次攻擊，強調不會屈服於任何恐攻。

軍方稱，該起攻擊是為了破壞將在週一舉行巴基斯坦獨立70週年活動，當地官員表示，奎達市已進入緊急狀態，現在已尋獲15具遺體，加上許多傷者傷勢嚴重，死亡人數恐上升。

奎達市時常籠罩在恐攻的陰影下，今年6月，在當地警察總部附近發生的自殺式攻擊造成12人死14傷，《路透》表示，去年當地有超過180人死於恐攻。

伊斯蘭國（IS）位於阿富汗和巴基斯坦境內分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（Islamic State Khorasan Province）發表聲明，承認犯下這此案，聲稱一名騎機車的自殺炸彈客執行這次攻擊行動。