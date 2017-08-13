求職被帶去打9支玻尿酸 男大生倒欠13萬整形費

2017-08-13 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕還沒賺錢就先負債！2名浙江省台州市男大生到科技公司求職，公司職員建議他們當遊戲主播，以「為了上鏡」為由，將他們帶去整形醫院，每人注射了9支玻尿酸，原本說公司會負擔整形費用，未料工作人員竟拿他們操作手機貸款，欠下折合新台幣13萬的整形費。

據《澎湃新聞》報導，大二學生小包和小茹暑假想找一工作，8月2日到「椒江巨鼎國際商廈」應徵文職，卻被公司告知文職已無缺額，公司職員建議他們當遊戲主播，「工作輕鬆賺錢也多」，兩位男大生回家考慮後，隔日再到公司複試，等待20分鐘後，就被公司職員張某帶到整形醫院。

小包表示，張某說做了微整形後上鏡好看，費用是公司出，沒有提貸款的事。到了整形醫院，他們的銀行卡和身份證被拿走，僅說是登記用，接著醫院人員再拿他們的手機操作貸款。職員稱，公司每個月分期幫你還，小包的表哥盧先生不滿地說，好好的去面試，怎麼被帶去整形了？他認為若是公司出錢，為什麼要由小包來貸款，每個月還款，錢也是從兩個孩子的工資裡扣，形同由他們承擔，更質疑「公司誘導孩子去整形消費。」

公司解釋，當主播當然顏質要高一點，作微整同時也是打造個人形象，沒有強迫他們，打玻尿酸也是他們簽字後才打的，並強調，他們有完全民事行為能力，是他們自願申請貸款，一步步操作下來的。男大生則表示，貸款是醫院人員拿手機操作的，事先並不知情。