美維州警用直升機墜毀 機上2人死亡

夏洛特維爾市西南方約11公里處，一架警用直升機墜毀。（圖擷取自推特）

2017-08-13 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州夏洛特維爾市（Charlottesville）

12日一場支持白人至上主義的示威者遊行，爆發抗議衝突事件。在遊行附近又傳出有州警的直升機墜毀，機上2人死亡。

維吉尼亞州警方發言人蓋勒（Corinne Geller）表示，夏洛特維爾市西南方約11公里處，一架州警直升機墜毀，機上1名飛行員和1名乘客死亡，不知道是否與遊行衝突有關，正在調查事發原因。

夏洛特維爾市一場支持白人至上主義的示威者遊行，造成支持者與反對者衝突，至少釀成1人死亡、多人受傷。

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