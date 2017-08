美維州警用直升機墜毀 機上2人死亡

2017-08-13 08:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國維吉尼亞州夏洛特維爾市(Charlottesville)

12日一場支持白人至上主義的示威者遊行,爆發抗議衝突事件。在遊行附近又傳出有州警的直升機墜毀,機上2人死亡。

維吉尼亞州警方發言人蓋勒(Corinne Geller)表示,夏洛特維爾市西南方約11公里處,一架州警直升機墜毀,機上1名飛行員和1名乘客死亡,不知道是否與遊行衝突有關,正在調查事發原因。

夏洛特維爾市一場支持白人至上主義的示威者遊行,造成支持者與反對者衝突,至少釀成1人死亡、多人受傷。

DOMESTIC TERRORISM!! Police helicopter shotdown in #Charlottesville #Virginia in the middle of KKK and Neo-Nazi rally! THIS IS THE NEW #USA pic.twitter.com/CCGqrqVlcW