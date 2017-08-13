美維州警用直升機墜毀 機上2人死亡

2017-08-13 08:36
夏洛特維爾市西南方約11公里處，一架警用直升機墜毀。（圖擷取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州夏洛特維爾市（Charlottesville）
12日一場支持白人至上主義的示威者遊行，爆發抗議衝突事件。在遊行附近又傳出有州警的直升機墜毀，機上2人死亡。
維吉尼亞州警方發言人蓋勒（Corinne Geller）表示，夏洛特維爾市西南方約11公里處，一架州警直升機墜毀，機上1名飛行員和1名乘客死亡，不知道是否與遊行衝突有關，正在調查事發原因。
夏洛特維爾市一場支持白人至上主義的示威者遊行，造成支持者與反對者衝突，至少釀成1人死亡、多人受傷。
相關影片請見：
DOMESTIC TERRORISM!! Police helicopter shotdown in #Charlottesville #Virginia in the middle of KKK and Neo-Nazi rally! THIS IS THE NEW #USA pic.twitter.com/CCGqrqVlcW— USA Evolution （@USA_Evolution） 2017年8月12日