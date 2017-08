美維州衝突影片曝光！車輛衝撞人群釀1死19傷

2017-08-13 08:11

〔即時新聞/綜合報導〕美國維吉尼亞州夏洛特維爾市(Charlottesville)一場支持白人至上主義的示威者遊行,爆發衝突事件,一輛車高速行駛衝入人群,事件造成1死19傷。

綜合媒體報導,一名網友在推特上放出當時車輛衝撞的影片,當時數百名反種族主義抗議者正在遊行示威,一輛車高速衝入人群中,將民眾撞飛,其餘人則四處逃竄,車輛在衝撞過後,又高速倒車駛離現場。政府當局表示,駕駛已被警方逮捕。

目擊者表示,當時車輛衝進人群,至少有12人受傷,駕駛應是蓄意衝撞人群。

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4