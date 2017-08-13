汽車衝撞右派集會1死19傷 美維州進入緊急狀態

美國維吉尼亞州夏洛特維爾市12日一場推崇白人優越主義和極右派人士的一場集會活動，抗議政府決定拆除象徵「白人榮耀」的勞勃李將軍紀念雕像。（美聯社）

2017-08-13 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州夏洛特維爾市（Charlottesville）12日一場推崇白人至上主義和極右派人士的一場集會活動，抗議政府決定拆除象徵「白人榮耀」的勞勃李將軍（Robert E. Lee）紀念雕像，示威引發衝突，造成1人死亡、19人受傷。另外，一架在夏洛特維爾市附近的警用直升機墜毀，警方證實機上2人罹難，目前正在調查詳細原因。

綜合媒體報導，當地時間12日上午示威人士舉辦「右派團結」（Unite the Right）集會活動，民眾集結在夏洛特維爾市的「解放公園」（Emancipation Park），有數千人參加，其中包括三K黨（KKK）和新納粹（neo-Nazi）支持者。

示威期間，支持者與反對者爆發衝突，互相叫囂、扔水瓶、丟擲化學藥劑，接著一輛汽車高速衝撞人群，造成多人受傷。目擊者表示，至少有12人被車撞，駕駛蓄意撞向人群後，又倒車撞人，接著逃離現場。夏洛特維爾市市長西格納（Mike Signer）證實，已有1人遇難。

維吉尼亞州長麥考利夫（Terry McAuliffe）宣布，全州進入緊急狀態，並譴責暴力行為。美國總統川普指出，美國民眾必須要團結，並譴責一切仇恨，「美國是一個無法容忍暴力的國家。」

一部車輛高速衝撞人群，造成多人受傷。（美聯社）

夏洛特維爾市市長西格納（Mike Signer）證實，已有1人遇難。（美聯社）