下令鎮壓遭抗命 六四戒戰部隊副總指揮周衣冰病逝

2017-08-12 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕曾任六四天安門事件戒嚴部隊副總指揮，處理陸軍軍長抗命事件的前中共解放軍司令周衣冰，9日在北京病逝。

綜合媒體報導，周衣冰原名周余彬，1922年出生，親友證實他在今年8月9日病逝，享年95歲。

1989年六四天安門事件時，周衣冰擔任戒嚴部隊副總指揮，傳達中共中央軍事委員會命令，要求陸軍軍長徐勤先執行鎮壓，遭到徐勤先拒絕，周衣冰向中央報告徐勤先抗命，徐勤先最後遭到撤職、開除黨籍，並判刑5年。

周衣冰逝世，也宣告能被追究六四責任的當事人又少了一個。