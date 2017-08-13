印度醫院疑欠費遭斷氧 6天內63兒童死亡

印度北方的一間醫院共有63名住院兒童，疑因氧氣供應不足而死亡。（法新社）

2017-08-13 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方省普凡查（Purvanchal）的巴巴拉加夫達斯醫學院附設醫院（Baba Raghav Das Medical College）7日起至今，疑似因氧氣供應不足導致63名住院兒童死亡，其中還包括新生兒。目前該所醫院院長已遭停職等候調查。

綜合媒體報導，這間當地最大的醫院，疑似因帳款到期未繳，拖欠供氧廠商費用，而遭廠商降低氧氣供給，雖然醫院有備用氧氣瓶，但仍供氧不足，導致63名年齡介於0歲新生兒至12歲的兒童，死於腦炎和與分娩有關的病症。據《印度快遞》報導，供氧中斷分別造成7日有9人、8日12人、9日9人、10日23人、11日7人、12日3人，共63人死亡。

北方省技術與醫學教育廳長坦登（Ashutosh Tandon）召開記者會表示，醫院院長怠忽職守，予以停職，且該命令即刻生效。

但坦登與當地官員否認兒童死亡與供氧不足有關。官員表示如果氧氣供應中斷會自動切換到備用系統，並且聲稱多名兒童的死亡是因為各種疾病所致。不過坦登也表示該院的確發生過，手術中氧氣瓶短缺的狀況。至於拖欠費用的部分，官員則聲稱該院並沒有財務或其他異常問題。目前當局已成立調查小組，預定明（13）天晚上調查報告就會出爐。