英航母「伊莉莎白女王號」 被無人機輕易降落甲板

英國航母「伊莉莎白女王號」被無人機輕易降落於甲板上。（歐新社）

2017-08-12 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇家海軍有史以來最大最先進，成本高達31億英鎊（約1200億台幣）的「伊莉莎白女王號」航空母艦遭爆，被一架要價僅300英鎊（約1萬台幣）的無人機輕易降落於甲板上，並且沒有遇到任何攔截且安全離去。

《BBC》報導，這架無人機的操作員很驚訝在碼頭上碰到武裝衛兵時，並沒有遭到攔截，「我自己也很驚訝，居然沒有遇到任何阻攔！」，認為可以輕易的攜帶兩公斤的高爆炸藥放置於甲板上。

無人機操作員表示，會降落於伊莉莎白女王號的甲板上是因為他收到無人機給的「高風警告」，建議他著陸；但當他降落的時候甲板上居然沒有半個人，「就像艘鬼船一樣」。

在飛離之後，無人機操作員自己清楚已違反了規定，因此主動到港口安全局自首，但工作人員似乎不在乎，只向他表示會把消息向上稟報。

但無人機操作員並不認為自己犯下多大的過錯，「我認為我唯一違反法律就是我飛越一艘自己沒有控制權的船」、「我此次的錯誤將讓軍艦的安全漏洞更為明顯，這是一個愚蠢的行為，但是是為了船上的人員以及百姓的安全。」

英國國防部發言人對此表示，將嚴正檢討與加強伊莉莎白女王號的安全防範措施，並且已向警方報案，目前正著手調查當中，將確認無人機操作員是否遵循飛行規定。