羅馬尼亞色情直播女孩：我們不是賣淫！

2017-08-12 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕近幾年網路直播文化盛行，當中色情直播也如雨後春筍般出現。而在羅馬尼亞，就有這麼一群以這樣的內容為主的直播女孩，還有自己的工作室，靠著給予會員們「慰藉」來賺取收入。

據《BBC》報導，羅馬尼亞首都布加勒斯特市中心的一棟大樓內，20工作室（Studio 20）佔據著一樓和二樓。白色走廊上，以美麗迷人的女性照片裝飾著，將近有40間的客房分別有一位女性和一個攝像頭在裡邊「營業」，這是一個全天侯24小時無休的工作環境，大多數客戶從北美和西歐登錄觀看直播。

這群直播女孩靠著在鏡頭前搔首弄姿，滿足鏡頭前會員的要求，月收入可達4000歐元（約新台幣14萬元），在工作室從事色情直播的其中一些模特認為，這與外面的性產業不同，「一個會員能對我做什麼？如果他踩了底線，或者對我粗魯，只要點滑鼠標就可以阻止了。他們沒法碰你。你獨自上網和工作，跟賣淫沒有任何關係。」

但一位原本當過妓女且接觸過色情直播的奧娜（Oana）不以為然，現在從事預防性工作的她表示：「有些女孩認為他們只需要在攝像頭前就可以賺錢，但她們所做的一切都會影響他們的思想，我現在可以預見，下一步就是賣淫。」

20工作室是世界上最大的網路直播工作室。但在裡面的工作人員，即使是工作室的老闆，也會向家人和朋友隱藏自己的職業。它在羅馬尼亞有9個分店，在大學校園裡甚至有廣告徵人。學生在臉書上也直接接受工作信息。工作室的用語聽起來要給年輕女性賦權、鼓勵獨立，學習新技能，如果能說服朋友加入還有福利拿。

不願和身邊的人透露自己從事什麼樣的工作也許透露了一些事實，如果還能選擇，她們還願意為鏡頭前的會員脫衣嗎？

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直播女孩：羅馬尼亞性直播從業者