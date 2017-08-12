美國與北韓表面快開打？傳私下有祕密溝通管道

川普與金正恩看似已瀕臨開戰邊緣，卻傳出私下派人溝通對話。（資料圖 路透）

2017-08-12 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩隔空交火，雙方頻頻做出意圖開戰的武力威嚇。然而據傳川普政府雖然表面上對北韓疾言令色，但事實上私下透過外交管道處理雙方惡化的關係，以及美國公民遭到囚禁等問題。

據《美聯社》報導，在不幸過世的美國大學生沃恩比爾事件之後，事實上兩國的接觸從未間斷，討論範圍已擴及到遭拘禁的美國人之外的議題。據美國官員及其他曾聽取簡報的人士表示，美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）和北韓駐聯合國代表團資深外交官朴成日（Pak Song Il）保持定期接觸。對此，美國國務院與白宮並未回應，而北韓聯合國代表團的一名外交官僅證實，這兩人的會談促成了沃恩比爾獲釋。

美國官員稱此為「紐約管道」，尹汝尚是美國和北韓外交官接觸的唯一一位外交官。扮演著交流管道讓雙方溝通。熟悉此管道的人士表示，雙方至今為止的互動對於平息軍事衝突帶來的緊張並無太大幫助，但若川普與金正恩可以停止「公開嘴砲」並同意對話，這樣的私下討論仍可以為核武等嚴肅議題帶來協商基礎。

而其他官員的說法似乎也暗示了此種說法的可能性，國務卿提勒森（Rex Tillerson）在這星期舉行的亞洲安全會議上指出，美國與北韓之間有不間斷的背後管道：「我們會對他們開放其他溝通工具，如果他們想談我們一定聽得到」。

而華府智庫新美國（New America）的資深研究員迪馬喬（Susan DiMaggio）認為北韓目前正在評估各種選項，迪馬喬曾參與5月美方和北韓官員的非正式會談，她指出當時尹汝也在場。迪馬喬認為：「他們認知道必須在某個時間點重返談判桌，以處理成為危機的議題，而他們正在衡量的是交涉的時機點。」