十八王公輸慘 這間「奶奶廟」拜神還能DIY造神

河北易縣這間奶奶廟放眼望去神像、神座遍布，但幾乎都是隨意擺放。（圖擷自微信）

2017-08-12 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名研究建築歷史的徐姓清華大學博士生，日前在微信圈內發布一篇文章，表示自己對於官方廟宇之外，更感興趣的是不在遺產名錄上的稀奇古怪的東西，而他特別撰文介紹《他奶奶的廟》，詼諧的字句、光怪陸離的廟內「神明」都讓人笑破肚皮嘖嘖稱奇。

徐男表示，他有一日看見一張把「正殿」稱號真的做成匾額高掛建築物前的照片，搜了一下其他照片，發現還有「大殿、前殿、中殿、後殿、大殿」覺得這現象實在是非常呆萌又讓他震撼，於是他就決定前往該處一探究竟。

於是乎，這名清大博士生就一路殺到了河北易縣這間「奶奶廟」，而一眼望去的場景竟是神像、神座遍布各處的幾項，瓦礫堆上有、地板上也有，你看得到的地方幾乎都有。

現場功德箱僅用一個紙箱割開做成，神像上還貼滿了如便利貼般的「告示」，除了介紹神明身上的配備外還順便指引信眾摸哪裡最能心想事成。徐男搞笑表示，奶奶廟的塑像藝術有別於充滿距離感的藝術作品，而是特別地質樸的，很考慮你的感受。

雖奶奶廟環境糟糕，但當地信眾卻是特別的虔誠，每年的廟會是3月初一到3月15，這15天會有超過100萬的人到現場去朝拜。在「奶奶」生日3月15那天，有13萬人上山。整個寺廟是24小時營業，半個月不到就能產生4000萬人民幣（約台幣1億8157萬）的現金流。

而這個廟最特別之處，在於它採個人承包制。也就是說只要你能出錢，就可以承包一個前殿、正殿，或者財神殿，一年交租金。然後你自己就去佈置裡面的佛像和壁畫。

為了吸引「顧客」需求，這裡的「宗教」顯得特別貼近民情，把方向盤黏到神明手上，那尊神即成「車神」，依此類推還有「官神」與「學神」，連月老都得加班，除了管姻緣，還要想辦法讓情侶、夫妻和好。

奶奶廟管理人員也現身說法表示：「缺哪個神仙就隨便建一個」。

而這超狂奶奶廟文章一出，讓網友們驚呼不已，果然中國地廣人多什麼奇葩事都有。

當地人在大神像上貼了許多告示，提醒信徒想發財要摸對地方，別瞎摸。（圖擷自微信）

身為一個車神，手握方向盤也是很合理的。（圖擷自微信）

若是車神保佑不了你，旁邊的地藏王菩薩便會親自領你去地府，一條龍的服務真的十分貼心。

孔子從春秋時代一直照看莘莘學子到現在，皺眉疲憊面色蠟黃也是在所難免。（圖擷自微信）

奶奶廟有著全國唯一一尊女財神，沒有為什麼，因為她手上拿著一顆金元寶。而真正的財神爺則在角落哭泣。（圖擷自微信）

讀書與賺錢的重要程度在當地一目了然，連觀音菩薩都多了2個姊妹。（圖擷自微信）

功德箱做得挺一目了然。（圖擷自微信）