剛嗆北韓子彈上膛 川普再嗆不排除對委內瑞拉動火

川普表示不排除對委內瑞拉動火。（法新社）

2017-08-12 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕全世界聚焦於美國與北韓的衝突發展，但事實上美國與委內瑞拉關係也日漸緊繃，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）10日表示，希望與美國總統川普單獨會談，但在11日遭到白宮回絕，川普於同日再嗆，如果有必要不排除對委內瑞拉使用軍事行動。

綜合媒體報導，由於委內瑞拉情勢混亂，馬杜洛一手獨攬大權，遭川普政府痛批是「獨裁者」，在美資產也遭凍結，馬杜洛也立刻回嗆不會再服從美國的帝國主義。但10日態度突然180度大轉變，表示希望與川普單獨會談：「如果他對委內瑞拉這麼有興趣，我就在這兒。唐納．川普先生，這是我的（友誼之）手（here is my hand）」。

可惜對於川普的硬脾氣來說，馬杜洛的善意似乎為時已晚。美國白宮11日晚間表示，

「面對馬杜洛政權持續打壓，美國與委內瑞拉人民同一陣線，一旦該國恢復民主，川普總統會很樂意與委內瑞拉領導人對話」。而川普同日也開砲威脅馬杜洛，若有必要將會對馬杜洛採取軍事行動：「我們在世界各地有軍隊，連非常遠的地方都有。委內瑞拉又不是非常遠，而且人民正在受苦並面臨死亡。」

而美國國防部表示，並未接到川普的相關命令，但美國軍隊隨時準備好維護美國民眾與利益。另外，委內瑞拉當局許久前曾經表示，美國政府計劃入侵委內瑞拉，沿海的防空飛彈正是為了防範美國，對此美國國防部則表示「毫無根據」。