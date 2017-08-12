主張男女平等 瑞典女歌手露奶演出！

信心十足的女王托芙蘿，也度過一段艱難的時刻，然而是音樂給她救贖。為了消除「女人裸體的本質就是性」的想法，她靠著身體力行促進男女平等的觀念！（圖擷自YouTube）

2017-08-12 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕週五，瑞典女歌手托芙蘿（Tove Lo）在舊金山（San Francisco）舉辦演唱會（iconic music festival），其身穿一件白色T卹，上頭寫著「肉體」兩字。演唱會過程中衣服一脫，從性感的乳溝到裸露渾圓乳房，成為演唱會的一項焦點。

綜合外媒報導，信心十足的女王托芙蘿，竟也度過一段艱難的時刻，她去年告訴新音樂快遞雜誌（NME，New Musical Express）：「我沒有談過這類的事...在我十幾歲的時候，我的身體開始發展，我討厭所有一切，我非常不舒服！」然而進入音樂界成為表演者，為她改變了許多，音樂成了托芙蘿的救贖！托芙蘿告訴世人「讓身體解放，是非常自在即為驚人的一件事情！」托芙蘿指出坦胸露乳的理由是為了消除「女人裸體的本質就是性」的想法，她靠著身體力行促進男女平等的觀念！「我想去一個女人可以裸體的地方，就像男人一樣」。

坦率直白的她曾被滾石雜誌形容為「瑞典最黑暗的國際流行歌手」；也有人稱她是「最傷心的瑞典女孩」，因為其作品的歌詞令人百感交集！

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