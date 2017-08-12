北韓在哪兒？ 美國人竟指中東、歐洲...

2017-08-12 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國、北韓衝突持續升溫，北韓放話將朝關島發射飛彈，造成東亞地區關係緊張。知名脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）日前在洛杉磯的好萊塢大道（Hollywood Boulevard）隨機詢問民眾對於此事看法，並要求在世界地圖上指出北韓的確切位置。令人訝異的是，多數受訪者竟答不出來！

綜合媒體報導，《吉米夜現場》當地時間8日播出街訪實測結果。主持人基墨（Jimmy Kimmel）基墨在節目中提到，根據統計，75%美國人認為應對北韓採取武力制裁，讓他好奇大家是否知道北韓位於何處，再讓製作單位前往街頭考驗民眾的地理小常識。

報導指出，一開始受訪者被問到，美國是否該對北韓採取軍事行動時，大部分人給予肯定回答，但當拿出地圖，要他們指出北韓在哪時，許多人起初露出疑惑的表情，接著驚呼「老天啊」、「我不知道」，彷彿遇上難解的謎題。

據悉，過程中多數民眾根本亂猜一通，有人指著加拿大東北部，聲稱北韓就在那裡；還有人說在中東，因為亂源好像都出自該地區；也有人信心十足地手指著歐洲；誇張的是，另有人猜測北韓在巴西、澳洲；較為接近的答案，是「亞洲某處」。

這樣的實測結果，讓基墨超傻眼。節目中也請來1名當時連猜多次未中的女子，她自我調侃地說，「現在真的知道北韓在哪了」，基墨則幽默回應，「那我們明年再問你一次喔」，現場頓時哄堂大笑。