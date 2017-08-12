北韓激烈威脅 關島向民眾發布核攻擊避難指南

北韓放話攻擊關島，關島國土安全部與民防辦公室在臉書上，向當地居民宣傳核武攻擊避難手冊。圖為北韓試射飛彈。（路透）

2017-08-12 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕北韓放話攻擊關島，引起全球矚目，關島國土安全部與民防辦公室不敢大意，在臉書上向當地居民宣傳核武攻擊避難手冊，包含隨時掌握訊息、準備求生工具包、在核攻擊當下該如何反應、選擇適合的避難所等步驟。

關島國土安全部與民防辦公室在官方網站上，向民眾宣導面臨核彈來襲的正確反應。首先如果當時人在戶外，絕對不要直視爆炸火光，那有可能讓眼睛失明。接著要躲在任何可以提供保護的掩蔽物後面，假如沒有就平躺在地上並蓋住自己的頭部。當局強調，3個重要的生存因素分別是距離、掩蔽和時間。

而如果在爆炸中或爆炸後人都在戶外，就必須要儘快除去身上的放射性物質。首先是脫掉最外面那層的衣服，如果可能的話再將衣物密封在塑膠袋內，並放置在遠離人類的地方。假如有機會的話，請用肥皂和清水淋浴和洗頭髮，但不要擦洗或刷洗皮膚，也千萬不要使用潤髮乳，因為那會將放射物黏在你的頭髮上。

關島當局建議，居民應該未雨綢繆，從現在開始就按照手冊規畫家庭避難計畫，並準備好求生工具包。一旦核彈來襲，請民眾務必保持冷靜，按照避難計劃進行並且隨身攜帶工具包，有機會的話也要不斷練習核武到來後的應對方式。

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