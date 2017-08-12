中國女高校生赴美留學 抵達隔天慘遭狼師性侵

2017-08-12 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國女高中生去年8月赴美留學，未料抵達隔天，慘遭54歲楊姓華裔教職員性侵，當天正好是她17歲生日。事後楊男被判6年半徒刑，身心受創的被害女子，則已返回中國。

綜合媒體報導，去年8月，女學生遠赴伊利諾某大學分校就讀，抵達的第二天，她恰好過17歲生日，原本應為值得慶祝的一天，沒想到竟是噩夢的開始。事發當天，楊男假借名義約她去辦公室聊聊，趁機灌醉性侵2次得逞。

可惡的是，過沒幾天，疑似「食髓知味」的楊男，再度聯繫女學生，威脅若不滿足自己的性慾，她就會被送回中國，女學生不得已，只好赴約。之後受不了，才向宿舍同學吐露這件事。警方接獲報案，隨即逮捕楊男。

楊男在警局時，起先不願配合調查，多次否認強姦，還辯稱女學生有問題。所幸女學生事先告知警方，她有在楊男胸口留下咬、抓痕，承辦人員透過此證據，加上楊男辦公室內搜出的體液、壯陽藥，以及DNA檢測報告，足以證明楊男確實強姦女學生。

女學生憶述，抵達美國的當天，楊男去機場接她，在車上聊到中美間的文化差異時，楊男曾提到婚外情、性伴侶在美國很常見，還以「美國文化」之名擁抱她，隱隱約約讓她察覺到事情不妙。事後發其實她很不安、無助，不曉得要找誰幫忙，因剛到當地，人生地不熟，也沒有朋友。未來也不考慮再就讀該大學的任何一間分校。

楊男日前在法院當庭認罪，要求減輕刑責，但法官並未採納他的意見，認定楊男即使對犯行已有悔意，但他對女學生造成難以彌補的嚴重傷害，判他入監服刑6年半。報導指出，當地留學生透露，楊男負責招生與課程諮詢，在校內握有大權，不時恐嚇可以任意遣返、更改學生成績，甚至開除學籍，至今受害學生數量難以估計。