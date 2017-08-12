強國人飛機上打架 剛到洛杉磯全家人都被遣返

中國人在飛往洛杉磯的航班上打架，一落地全家3人就被遣返。（路透）

2017-08-12 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國一架於8月4日飛往洛杉磯的航班，於客機上發生鬥毆事件，洛杉磯機場海關不敢大意，連FBI都前來處理。原來是一名中國6歲男童一直干擾旁邊的華人旅客，對方向小孩父母反映後，男童父親竟然動手掐人，隨後這對父母和男童全家3口的洛杉磯之行全部泡湯，剛抵達目的地就被遣返回中國。

據《中國日報》報導，一名機上乘客表示，當時男童和父親坐在一起，母親坐在另外的單獨位置上，男童旁邊則是一名持日本護照的年輕華裔旅客。這名旅客遭到小孩不斷打擾，甚至還被腳踢到，導致華裔年輕人忍無可忍，在起飛後3小時對著男童家人開罵。

這時男童父親立刻為自己的小孩辯護，而年輕人還是繼續罵人，小孩父親被激怒後出手掐住對方的脖子，華裔旅客試圖自衛，旁邊的乘客見狀連忙前來勸架。接著機組人員便將中國小孩與父親的座位換到前面，並安撫年輕華裔男子的情緒。

不過，機組人員基於安全考慮，仍將此事通報洛杉磯機場，讓機場警察、海關、FBI共20多名執法人員不敢大意。飛機降落後，警方先要求所有旅客不得下機，等到40多分鐘後肇事人員全部被帶走，旅客才能開始入境。

航空公司地勤對此表示，中國小孩的爸爸因為先動粗，遭美國海關以故意傷人罪拒絕入境，並且全家3人在8月5日凌晨遣返回中國。