白宮：川普休假式工作中將抽一天赴華府

2017-08-12 03:00

〔中央社〕白宮官員今天指出，美國總統川普在8月的17天休假式工作期間將短暫中斷，14日他將抽出一天時間前往華府。

川普目前待在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的自家高爾夫球俱樂部。在此，他與顧問開會研議北韓核武威脅和其他議題。

路透社報導，川普13日將離開高球俱樂部前往曼哈頓住家，他表示已安排在此舉行多項會議。

川普14日由紐約市前往華府的原因目前還不清楚。川普抽時間前往華府消息，首先是由政治新聞機構Politico報導。