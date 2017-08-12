台灣友善不思議 比國女學生讚學習首選

2017-08-12 02:28

〔中央社〕台灣的友善體貼讓外國人感到不可思議，一位比利時女學生今天表示，曾遇到一天有6個台灣人主動表示幫忙，讓她覺得台灣是學華語的最棒選擇。

駐歐盟兼比利時代表處今天為2017教育部華語文及台灣獎學金受獎人舉辦行前座談會，在14名獎學金得主中有9人出席，多數人即將在今年9月出發，大家對即將在台灣展開新生活感到很期待。

駐歐盟副代表丁干城致詞時表示，得到獎學金前往台灣學習是很好的機會，因為語言是接近另一種文化的橋樑，特別台灣是使用繁體中文，這種文字是一種藝術，他勉勵大家一開始學或許比較困難，但學習一段時間後就能更了解中華文化。此外他另介紹台灣擁有世界頂尖的健保制度及醫療水準，更鼓勵大家四處品嘗台灣美食。

不過距離台灣遙遠的比利時，不少人對台灣文化還是陌生，因此駐處今天另邀請目前在國立政治大學就讀的女學生吳菲樂（Vera Tersago）分享在台灣生活的經驗。

吳菲樂表示，從15歲有次看到台灣的連續劇，就覺得台灣很有吸引力，從此走上學中文之路，後來有機會到台灣走一遭，非常喜歡台灣，因此決定前往唸書。

至於若與中國大陸相較？吳菲樂說，她親身的經驗是大陸與台灣文化有很大不同，台灣人最特別是有種友善體貼的特質，並舉例自己第一天到台灣時，就有6個台灣人主動問她要不要幫忙，是否要幫忙提行李？或是迷路了嗎？這種體貼的文化讓人覺得台灣是學華語的最棒選擇。

今年的獎學金得主除學生之外，也有一位比利時籍的台灣媳婦，瑪麗（Marie Mestdagh）對中央社記者說非常開心有機會到台灣， 因為她想在台灣定居並找工作，需要用中文跟同事溝通，另外有機會也希望學台語，因為婆家都是講台語。

「教育部華語文獎學金」為提供非邦交國學生及人民到台灣學習華語及認識台灣文化機會；另「教育部台灣獎學金」則是鼓勵優秀的非邦交國學生到台灣攻讀學士、碩士及博士「學位」課程，今年比利時有13位華語文獎學金得主，另有1位台灣獎學金得主。