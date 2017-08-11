危機當轉機 關島藉北韓威脅宣傳觀光

仰賴觀光業的關島近日發現一個推廣觀光的宣傳機會，關島人將北韓威脅當作曝光的大好時機，乘機向世界介紹關島，希望吸引更多的旅客來度假。（法新社）

2017-08-11 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕仰賴觀光業的關島近日發現一個推廣觀光的宣傳機會，逆向思考的關島人將北韓威脅當作曝光的大好時機，乘機向世界介紹關島，希望吸引更多的旅客來度假。

《法新社》報導，平壤當局在近日威脅將在美國領土關島周圍發射4枚飛彈，這讓全世界對這個位在太平洋的小島感到好奇，大家都想知道「關島是什麼？」。

關島因有2個美國軍事基地和6千名駐守美軍，使關島成為北韓發洩怒氣的出口，不過關島的觀光部門希望能極力清除任何對這個寧靜島嶼有危險的印象。

關島觀光局行銷主任提吉延科（Josh Tyquiengco）表示，被針對的現況是件不幸的事，不過這也是關島人向世界介紹我們的文化、我們在哪和我們是誰的大好機會。

提吉延科提到，雖然聽說有幾組韓國旅客取消行程的消息，不過這對關島觀光業的影響太小了。他表示，關島是個適合闔家光臨的度假區，也向潛在旅客保證，關島很安全。

北韓宣稱只要18分鐘飛彈就能飛抵距離3400公里外的關島，不過除了美國軍事基地，關島也部屬了薩德反導彈系統（THAAD），有能力擊落中程飛彈。