英國為最大合法象牙出口國 中國、香港買最多

2017-08-11 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）近日發佈最新資料顯示，從2010-2015年間，英國是世界上最大的合法象牙出口國，加劇了消費者對象牙的需求。

《獨立報》報導，根據CITES的合法象牙貿易資料庫紀錄，在2010-2015年間英國共出口了3萬6000件象牙，比象牙出口第二多的美國多出3.7倍。而英國環境調查協會（Environmental Investigations Agency，EIA）分析則發現，英國有超過1萬3000件象牙出口到中國和香港，是當地象牙最大的進口來源，不但刺激消費者對產品的需求，更掩蓋非法象牙貿易。

今年7月，英國外交大臣強生（Boris Johnson）曾呼籲全面禁止象牙出口，最終法案不了了之。這份新出爐分析報告，將使英國政府顏面掃地。英國環境調查協會執行長萊斯（Mary Rice）對此強調：「英國政府必須停發許可證給所有的象牙出口商，而且要立即生效，並與中國和香港當局合作，他們都承諾要關閉境內的象牙市場。」

1976年以前「加工」或「雕刻」的合法象牙，國際法規仍然允許某些國家出口。1947年前的古董象牙製品則不需認證，就屬於合法象牙。保育活動人士說，這些規定上有一些漏洞，讓盜獵的象牙仍然在市場上猖狂，每年還有3萬頭大象因為象牙被盜獵。