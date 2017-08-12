無數毒蛋流入市面 法國、丹麥稱：對人健康風險低

法國農業糧食部長表示，含有芬普尼的毒雞蛋，對人體健康風險「非常低」。（法新社）

2017-08-12 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲近期因毒雞蛋事件引發各國人心惶惶，今日法國農業糧食部長崔佛特表示，法國從4月起售出近25萬顆遭殺蟲劑污染的雞蛋，不過消費者可以安心，因為對人體健康造成的風險非常低。

綜合媒體報導，有農藥「芬普尼」（fipronil）的雞蛋流入歐洲各國，引起消費者驚慌，對此各國積極追蹤毒雞蛋。像法國農業糧食部長崔佛特（Stephane Travert）就透過電台表示，第一批是從4月16日至5月2日從比利時分批進口了19.6萬顆雞蛋，第二批則是從荷蘭進口的4.8萬顆雞蛋，不過他強調「在受污染雞蛋中檢測出的殺蟲劑芬普尼含量，對人體健康造成的風險非常低。」。

丹麥禽畜及食物監管局（Veterinary and Food Administration）也表示，目前雖然已有高達20公噸遭芬普尼污染的雞蛋在丹麥售出，不過並未達到傷害人體健康的程度，只是因為此物質不合法，所以要求業者回收這些雞蛋。

歐盟執委會發言人伊特寇南（Anna-Kaisa Itkonen）則表示，被污染的雞蛋已列入追蹤，並從市場回收，目前情況受到控制，她強調不應該把精力耗費在交相指責上，並指出，將會密切與會員國保持聯繫，也建議應邀集相關部長和所有成員國的食安單位代表召開緊急會議。

芬普尼是用來殺死農作物中跳蚤、蝨子和壁蝨的化學藥劑，歐洲聯盟禁止用於食品工業。