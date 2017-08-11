中國情侶來台自由行 民宿房間赫見針孔

2017-08-11 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江1對情侶來台旅遊，今年初透過Airbnb預定高雄一間民宿，入住後卻發現房間及浴室內的煙霧探測器，竟然藏有針孔攝影機，2人立即退房報警，房東聲稱為了舉證才裝設，2人提告要求300萬賠償，將於本月18日開庭審理。Airbnb方面則表示，已對房客全額退款。

房東稱不知情 情侶要求300萬賠償

綜合媒體報導，小張和女友小許今年初到台灣自由行，計畫從台北、台中一路玩到高雄，沒想到在高雄遊興全失。小張指出，由於2月2日要搭機離開，二人透過Airbnb預定2月1日晚間的高雄民宿。入住當晚，房東Tony開車接送他們前往民宿，抵達民宿後，小張看到房間和浴室共裝了4個煙霧偵測器，他覺得有異仔細查看後，竟然在偵測器裡發現裝有針孔攝影機。女友小許表示「當時我心臟就有點心率失常了，覺得房東一定是個變態。」。

當下兩人立刻收拾行李離開，並報警處理。警方到場蒐證後證實，煙霧探測器內的物體為針孔攝影機，不過房東堅決喊冤並稱不知情，在房東許可下，警方將2個探測器帶回警局，並發現裡面有小張兩人的畫面。房東Tony之後還改口，指有住客曾在房內吸菸，需要向Airbnb舉證才安裝鏡頭。警方因罪證確鑿，將房東Tony移送高雄地檢署偵辦，並將於本月18日開庭審理，小張兩人因開庭和機票往返的費用所需，提出賠償300萬新台幣。

Airbnb針對此事指出，對於任何侵犯隱私的行為，都採取零容忍政策。已經立即將該房東移出Airbnb愛彼迎社區，並且為房客提供全額退款。Airbnb也表示，平台對監視設備有相關政策：房東必須要完全告知在房源內或附近所安裝的攝像頭或其他監視設備的位置，並徵求房客同意。絕對不允許在浴室或房間裡安裝攝像頭。