卡達「突圍」出新招！80國可免簽證入境！

卡達航空公司和當局在週三（9日）宣布新政策，80個國家民眾可免簽證入境，盼能藉此推動航空業以及旅遊業的發展！ （美聯社）

2017-08-11 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕2022年國際足總世界盃（FIFA World Cup）將在卡達（Qatar）舉辦，對此卡達積極強化外交，希望在斷交的風暴中突圍，卡達航空公司和當局在週三（9日）宣布新政策，80個國家民眾可免簽證入境，盼能藉此推動航空業以及旅遊業的發展，而根據外交部公告的資料顯示，卡達政府自2017年8月9日起提供我國國民效期90天之觀光電子簽證待遇。

綜合外媒報導，沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、巴林、葉門與利比亞東部政府等國在日前與卡達斷交，指控卡達資助恐怖組織，卡達頓時變得孤立無援，甚至遭到封鎖。然而因應2022年國際足總世界盃的到來，卡達積極強化外交。

篩選出這些國家的標準是依據其安全形勢、經濟狀況或公民的消費能力！來自這80個國家的人民只需持有效護照即可入境，其中33國的民眾在申請後可以往返卡達90天（180天內）；另外47國的民眾也可以在申請後待上30天，屆滿後可續新一次（180天內）！

卡達上週在海灣國家中首開先例，通過一項法律草案，給予部分外籍人士永久居留權，許多海灣國家幾十年來在經濟上依靠外籍的勞動力。卡達常住人口數約240萬左右，外籍居民的占比接近90%！

根據我國外交部8月9日的公告，卡達政府自2017年8月9日起提供我國國民效期90天之觀光電子簽證待遇，國人只要於卡達簽證服務網上傳下列資料，即可線上申辦觀光電子簽證。