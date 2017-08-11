蚊子當柯南！日本大學新研究 蚊子血可以抓犯人？

夏天惱人的蚊子，竟然能成為柯南緝捕兇手？（資料圖 路透）

2017-08-11 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕真相永遠只有一個！日本的名古屋大學正在進行一項新研究，未來只要用蚊子吸的血，就能夠推斷出犯人的身分。由於血液可以直接確認個人的DNA，所以只要犯人在案發現場作案時被蚊子神不知鬼不覺地叮咬過，警方可能就能直接逮捕犯人。研究團隊的法醫學準教授山本敏充表示，這項研究可期待被用於抑止犯罪。

綜合日媒報導，這個研究一開始僅僅出自一個發想，那就是在夏季屋內的案發現場，蚊子可能吸過犯人的血。這個研究剛開始時，研究人員讓蚊子吸自己的血，但由於擔心可能會感染登革熱等疾病，因此遇到瓶頸。而這次獲得「大日本除蟲菊（KINCHO）」公司的協助，提供了自家無菌培育出來的白線斑蚊與家蚊。

在這個研究中，研究人員讓蚊子去吸7名40到50歲男子的血，並將蚊子吸到血後的1到72小時分成13個時段，依照時間順序來抽出血液，並進行DNA檢測。結果指出，在48小時以內可以確認個人身分的15個核酸序列毫無損害，仍然保留在蚊子的肚子內，還可以半天為單位，推出蚊子吸血的時間點。

山本敏充對此研究結果表示：「過去認為血液在蚊子的體內大概2到3個小時就被消化掉了，這成果的確超出預期」，未來的目標是在混雜多人血液的情況下，提高個人識別的準確度。而愛知縣刑事部的幹部則表示，若是要以此來做為證據，必須要消除蚊子在事發後才進入現場的可能性，即使如此，DNA的情報還是對搜查有所幫助，警方非常歡迎。