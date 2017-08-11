穆斯林想拆關公像 印尼總統府：不容破壞

印尼總統府幕僚長德登（Teten Masduki）昨天公開表示，印尼民眾價值觀的改變，無法尊重和包容多元的文化差異，他也指出政府決不會容忍「破壞包容精神」的事件出現！（圖：雅加達椰子網）

2017-08-11 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕日前，印尼東爪哇土班縣（Tuban）的一座關公像落成引發當地穆斯林團體不滿，並將它蓋上白布且稱「關公對印尼獨立建國根本沒有貢獻。」對此，印尼總統府幕僚長德登（Teten Masduki）表示，為了包容多元文化，政府不會縱容關公像遭到拆除與破壞！

《中央社》報導，印尼東爪哇土班縣（Tuban）有一座關公廟落成30.4公尺的關公像，其斥資25億印尼盾（約新台幣567萬元），建造的經費來自民眾對廟的自願捐獻，然而穆斯林團體深感不滿並發動抗爭。印尼總統府幕僚長德登（Teten Masduki）昨天公開表示，印尼民眾價值觀的改變，無法尊重和包容多元的文化差異。德登指出不同觀念、文化的人也可以和諧相處，人民也需有包容的價值觀，政府決不會容忍「破壞包容精神」的事件出現，若有人破壞雕像必繩之以法，「國家之前、人人平等」。

日前，當地的穆斯林團體對關公像提出許多負面評論，甚至有民眾懷疑這座關公像是華人掌控印尼政府的象徵。