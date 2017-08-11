房子般大的小行星 10月近距離掠過地球

今年10月21日將有一顆房子般大小的小行星與地球擦身而過。示意圖。（路透資料照）

2017-08-11 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）發布最新消息，在10月12日將有一顆約房子般大小的小行星與地球擦身而過。

綜合外媒報導，昨（10日）歐洲太空總署發布最新消息，一顆名為2012-TC4的小行星，直徑約15-30公尺，約一間房子般的大小。將在距離地球約2.8萬英里（4.5萬公里）掠過地球；TC4小行星曾在2012年10月首次掠過地球，距離是這次的2倍，據當時測量直徑約15-30公尺、以每秒14公里的速度運行在軌道上。

在2013年時一顆直徑約20米的流星曾在俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）上空大氣層爆炸，其爆炸力是廣島原子彈的30倍，導致當時1500多人受傷，7000多棟建築受損。因此這一尺寸小行星若闖入地球大氣層所造成影響備受矚目。

歐洲太空飛行管理中心主任德辛（Rolf Densing）說：「以這顆小行星所處的位置來看，對地球來說相當安全」；日本宇航研究開發機構天文學家吉川真則認為，TC4小行星充滿不確定性，必須持續監測。

目前，智利的歐洲南天天文台（European Southern Observatory，ESO）的超大望遠鏡成功的追蹤到TC4小行星，並已確認它的軌跡。