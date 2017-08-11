港議員疑遭中國禁錮施暴 香港輿論譁然

2017-08-11 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國籍諾貝爾和平獎獎得主劉曉波逝世已將近1個月，後續仍衍生不少風波。香港議員林子健就因為要將巴塞隆納球星梅西（Lionel Messi）的簽名照轉交給劉曉波遺孀劉霞，疑似遭中國人員非法禁錮虐待，此事在香港引發高度關注

綜合港媒報導，曾有類似經驗的前銅鑼灣書店店長林榮基發出聲明質疑，林子健在光天化日之下疑遭中國執法人員強行擄走、禁錮、傷害、恐嚇，質疑「香港警察究竟有沒有能力維持治安？」

委託林子健聯繫巴塞隆納的劉曉波好友野渡則說，他對委託林子健卻害他受苦感到相當抱歉，感嘆香港已經越來越「中國化」，「用網路的話說，大陸是敵佔區，香港是淪陷區，台灣是統戰區。」

香港警務處處長盧偉聰表示，林子健事件受到警方高度關注，已委派九龍西重案組接手調查。但他說，遇到任何事情應該要直接報警，方可增加破案機會，若選擇先在媒體上公布，涉案人可能就有逃跑並毀滅證據的機會。

因劉曉波喜愛西甲巴塞隆納，林子健在當時特別去信，希望能替劉獲得梅西的簽名照，雖然未能在劉曉波在世時獲得回應，但仍在7月25日接獲回信以及簽名照，雖然來不及贈與劉曉波，但仍希望能將照片交給劉霞。而劉霞在劉曉波告別式後至今仍失聯。