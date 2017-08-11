疑遭中國強擄毆打！港民主黨員：逼問我認不認識劉霞

香港民主黨黨員林子健今（11）日於記者會上指控遭到中國執法人士強擄毆打。（圖取自端傳媒）

2017-08-11 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主黨今（11）早緊急召開記者會，黨員林子健稱昨（10）日在旺角遭兩名普通話口音的男子擄走，並將他禁錮於郊區，期間不斷毆打，並在他的大腿上釘上釘書針，不斷逼問他認不認識劉曉波的遺孀劉霞，並要求不准將西班牙足球明星梅西（Lionel Messi）的簽名照片贈送給劉霞，他懷疑這些是中國的執法人員。

事前遭到電話警告 疑似中國人士當街擄人

綜合媒體報導，林子健在記者會中表示，3天前有一名認識已久的中國籍人士來電，警告他不准將西班牙球星梅西的簽名照轉交給劉霞，否則後果自負，當時結束通電後立即回報黨內。而昨日下午到旺角時，遭到2名操普通話的歹徒脅持搭上一輛客貨車，途中雖然有掙扎並質問對方的身分，但慘遭毆打，接著對方讓他聞了不明氣體，隨即失去意識。

林子健指出，意識清醒後發現自己手腳被綁、眼睛被蒙、只剩一條內褲，且嘴巴被毛巾捂住，當時聽到蟬叫，因此推測可能身在郊區。對方一邊毆打他的肚子，一邊以普通話逼問他「是否認識劉霞」、「為何多事」，並痛批他「不懂愛國」、「你不是基督徒嗎，為什麼不懂得愛國愛教」，也撂下狠話：「這是國家的事情，報警沒用 」，最後用釘書機在他的大腿上釘了許多針，再次以不明方式迷昏他。

釘給全港市民看 暗喻反對者恐遭暴力對待

林子健表示，他在今日凌晨1點多醒來，發現自己身處香港西貢沙灘上，隨即自行返家。自己無債務也無與黑幫往來，至於以電話警告他的中國籍人士，是多年前擔任民主黨中委時所結識，對方稱自己代表中央，有時聚會交換對於香港民主的意見，並指出從未聽過以此種兇惡語氣對他說話。而香港支聯會秘書李卓強調，港人不會被嚇倒，此舉是當局暗喻持異議者恐遭暴力對待，釘在他身上的釘是對全港市民的警告。

永遠無法送達的簽名照 溫暖支持也受迫害

而為何林子健要贈送照片？據了解，在劉曉波7月入院治療時，林子健曾致信給劉曉波喜愛的西班牙巴塞隆納隊，希望能獲得梅西親筆簽名信，以贈送給劉曉波作為打氣。然而收到簽名照時劉曉波已過世，當時林子健表示會設法將簽名照轉送給劉霞，以此致意。

林子健於海灘上醒來後並未報警，選擇先聯絡民主黨，並保留傷痕到記者會上。（圖取自香港01）

林子健指出，禁錮時間估算約9小時，途中未簽屬任何文件，對方只要求他不准將球星照片交給劉霞。（圖取自端傳媒）