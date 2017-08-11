騰訊、新浪、百度遭調查 網友嘲監控：習包子要稱帝了？

中國知名網站騰訊微信、新浪微博、百度貼吧遭立案調查，PTT網友笑稱難道「習包子要稱帝了？」（美聯社）

2017-08-11 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名網站騰訊微信、新浪微博、百度貼吧，近日遭中國國家互聯網信息辦公室立案調查，認為這些網站用戶充斥著虛假謠言、淫穢色情、暴力恐怖，可能會危害國家安全，並涉嫌違反《網路安全法》。PTT網友們一聽到這個消息後，紛紛笑翻倒地，認為在這種全面監控下，難道「習包子要稱帝了？」

中國網信辦公室指出，認為上述網路平台並沒有對用戶發布的訊息，盡到管理的義務。對此PTT鄉民猜測，有可能未來會出現更方便審查的網路平台，還有人認為接下來就會全面接管網路，1名網友則透露，有傳聞說刊載網路小說的起點中文網疑似也要出事。

不少鄉民則同情起中國網友的處境，直呼「連這些都不能用的話還真慘」、「在中國連想當肥宅都當不了」，有人則不禁感嘆「沒想到有生之年能看到中國再出皇帝。」

中國知名網站騰訊微信、新浪微博、百度貼吧，近日遭中國國家互聯網信息辦公室立案調查。（路透）

中國當局認為這些網站用戶充斥著虛假謠言、淫穢色情、暴力恐怖，可能會危害國家安全。（路透）