美驅逐艦前進南海 中國：打著航行自由的幌子尋釁滋事！

中國外交部發言人耿爽與中國國防部一同批美國「尋釁滋事」。（資料圖 歐新社）

2017-08-11 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕昨（10）日美國海軍神盾級驅逐艦在中國建設於南海的人工島的12海哩內執行「航行自由」任務，這也是川普上任後美方第3次的「航行自由」任務。對此，中國外交部與國防部接連重砲批評美國「侵害主權」、「打著航行自由的旗子尋釁滋事。」

美國海軍驅逐艦「約翰·S·麥凱恩號（USS John S. McCain）」昨日到南沙群島的人工島美濟礁（Mischief Reef）一帶航行。對此，中國外交部發言人耿爽同日表示，中國對於南沙群島與附近海域有「無可爭辯的主權」，痛批美方違反中國法律與國際法，並危及前線人員生命安全。也指出中國與東南亞各國努力維護南海情勢，卻有「域外勢力」攪亂情勢，這清楚表明「是誰不願看到南海保持穩定」。

而中國國防部今（11）晨發表聲明，不只將耿爽的話接了下去，還採取更強烈的措詞。除了再次重申中國對南海島嶼與鄰近海域的主權「無可爭辯」，也指出美國派遣軍艦的意圖「司馬昭之心路人皆知」，反對美方「炫耀武力」、「推動地區軍事化」，痛批美國「打著航行自由的幌子尋釁滋事」，要求美國立即改正錯誤，停止以航行自由的名義「行違法挑釁之實」。