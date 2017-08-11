吃雞肉沙拉吐血 她腎衰竭向好市多求償6000萬

克羅伊買了好市多的雞肉沙拉，吃下肚後竟吐血。（圖取自OPPOSINGVIEWS）

2017-08-11 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕很多人會去好市多（Costco）購買食物，既便宜份量又大，讓消費者相當喜歡。不過美國猶他州一名女子克羅伊（Chloe Rodgerson）買了好市多的雞肉沙拉，吃下肚後竟吐血，最後還導致腎衰竭、糖尿病以及癲癇，必須洗腎，她覺得她的人生因此跌落谷底，好市多必須負起責任，於是向好市多求償200萬美元（約6000萬台幣）。

《紐約郵報》報導，克羅伊表示，2年前食用好市多賣的雞肉沙拉後，身體開始感到不適，後來甚至吐血，她被送至加護病房住院，但醫生當時無法確定是什麼原因導致她吐血，一開始她沒想到可能會是雞肉沙拉，直到美國食藥署（FDA）聯絡她，問她是不是吃了好市多的雞肉沙拉，她才恍然大悟，原來問題就是雞肉沙拉。

原來當時在美國各州總計有19人，在吃了好市多的雞肉沙拉後，身體開始出現問題，因為這些雞肉沙拉含有大量的大腸桿菌。

克羅伊透露，在這些人之中，她的狀況是最慘的，在吃了雞肉沙拉後，她因此得了溶血尿毒綜合症，進而導致腎功能衰竭、糖尿病，雖然後來她的丈夫移植給她腎臟，但她還是很不健康，也沒辦法生小孩，在醫藥費上面已花了200多萬美元，她認為自己的人生因此跌到谷底，好市多必須負起賠償責任。