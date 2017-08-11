傷了皇城內和氣？泰男PO罵王室被關20年不得上訴

泰國一名61歲的男子塔拉製作了6段批判王室的影片上傳到網路上，被警方以違反「不敬罪」被抓，在9日被判處20年徒刑。（歐新社）

2017-08-11 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕只是批判當局就得犧牲人生20年？泰國一名61歲的男子塔拉製作了6段批判王室的影片上傳到網路上，被警方以違反「不敬罪」被抓，在9日被判處20年徒刑。據塔拉的辯護律師指出，泰國王室被極為嚴格的法律所保護，只要批評或中傷王室都會受到處罰。

綜合外媒報導，2015年1月塔拉在名為「DJ Banpodj」的網站上傳了6段影片，均為批判泰國王室的內容，並提到了已故的前任泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）與其王妃，而警方在當年就逮捕了塔拉與曾經接觸過的相關人士，其中僅僅只是分享影片。塔拉因此而被判處20年徒刑，扣除遭到羈押的2年，必須還要再關18年。

據關注不敬罪的團體「iLaw」表示，自從2014年軍政府政變奪權後，因不敬罪而入獄的案例至今已達百件。而塔拉的律師、泰國人權律師組織領袖瑤瓦拉 （Yaowalak Anuphan）表示，由於泰國目前還在戒嚴，因此塔拉無法上訴，人權律師組織批評政府打壓言論自由，藉此讓批評當局的聲音噤聲，泰國軍政府否認這一說法，表示全是為了保護國家安全。