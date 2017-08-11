又見脫北者 20歲北韓男子歸順南韓

2017-08-11 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11日）凌晨1時許一名北韓人民從半島西部海域越界南下，表示願意歸順南韓。

據《韓國聯合通訊社》報導，該名男子年約20歲，在今天凌晨被正在執勤的韓國海軍陸戰隊一名哨兵發現。男子表示願意歸順南韓。但該名男子以何種方式越界南下以及願意歸順之理由，尚待韓國軍方進行相關調查。

據報導，在此之前分別在6月3日以及7月1日各有2名和5名北韓居民乘船南下歸順南韓，並且在6月13日及23日各有一名北韓士兵越過軍事分界領（MDL）南下投誠南韓。