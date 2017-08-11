川普發動「鴉片戰爭」 發布「全國緊急事件」！

毒品過度的氾濫使用，使川普不得不採取相關措施。本週四（8月10日），美國川普總統向媒體表示，他將宣布鴉片類藥物濫用為「全國緊急事件」！（圖擷自CNN）

2017-08-11 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕本週四（8月10日），美國川普總統向媒體表示，他將宣布鴉片類藥物濫用為「全國緊急事件」，川普補充，「這是一個全國緊急事件！我們將會投入大量的時間與金錢來應對這個嚴重的問題！

綜合外媒報導，日前川普成立的「打擊鴉片類藥物上癮危機委員會」指稱，全美每日大約有142人死於用藥過量，週二（8月8日）在紐澤西州（新澤西州）度假的川普總統本也強調將會擊潰這些毒品濫用的情形！

美國疾病管制與預防中心（CDC）從2000年到2015年，超過50萬人死於藥物過量，鴉片類藥物佔絕大多數，而光是2015年共有超過33萬人因服用鴉片類藥物死亡！2016年鴉片類藥物的濫用更是嚴重，死亡人數可能超過5.9萬人。新政府數據顯示，去年過量使用鴉片類藥物而死亡的人數也增加，這代表遏制疫情的成效不彰。

濫用鴉片類藥物造成美國政府極大的經濟負擔，每年將近有785億美元（新台幣2兆3787億元）的經濟損失，其中包含醫療開銷、刑事司法的調查等。然而勞動力也成了一個大問題，數量與品質都成為美國政府的考驗。

美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據報告顯示目前美國有200萬人對鴉片類藥物有所依賴，2016年約有130萬人住院治療。