北韓若與美國開戰 分析點名台日韓核心企業恐重創

2017-08-11 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國和北韓兩國關係趨於緊張，面對北韓的叫囂，美國西岸擔憂遭受來自北韓的核武威脅，但分析認為，如果真的開戰，美國的盟友日本、南韓和台灣，可能會捲入戰事，核心企業可能因此受到波及，對全球經濟造成影響。

美國《財星雜誌》（Fortune）報導，北韓擁有的武器，是否有能力對西雅圖、舊金山等美國西岸大城造成威脅，仍有高度不確定性，但北韓若和美國開戰，可能會以傳統武器或核武攻擊日本、南韓和台灣，引發毀滅性損害。

日本、南韓和台灣在全球經濟扮演重要角色，，《財星雜誌》年度500大企業，日本、南韓和台灣就佔了72家，當中日本最多（51家），總營收達3兆7350億美元（約113兆元新台幣）。

日本、南韓和台灣企業的三大中心為汽車、科技和金融業，日本車廠豐田、本田、日產、馬自達、鈴木和速霸陸及南韓現代、起亞等，若遭受攻擊，可能會重創全球汽車業。

科技方面，日本有索尼、Panasonic、三菱電機，南韓有三星，台灣有鴻海、和碩等；金融業部分，總部設在日本、南韓和台灣的企業，營收總計達6820億美元（約20兆元新台幣），佔《財星雜誌》全球500大企業的近5分之1。

報導認為，因為地理位置關係，日本、南韓和台灣面對的威脅可能比美國還大，若受到波及，更可能重創全球經濟。