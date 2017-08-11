戰雲密布 印度部隊三個師 挺進中印邊界佈防

印度媒體週四（10日）指出，印度已向中印邊界增兵，多達3、4萬人的部隊正朝或已到達兩國邊界的錫金段。圖為印度總理莫迪和中國國家主席習近平去年出席金磚峰會。（美聯社）

2017-08-11 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕印度與中國軍隊在邊界錫金段的洞朗地區（印度稱為都克蘭）持續對峙，已超過7週。印度媒體週四（10日）指出，印度已向中印邊界增兵，多達3、4萬人的部隊正朝或已到達兩國邊界的錫金段。

印度新聞網站「the quint」報導，印度陸軍東部司令部的消息人士透露，原本駐紮在西孟加拉邦（West Bengal）西里古里（Siliguri）附近蘇克納（Sukna）的第33軍團3個師，約在20至25天前動員前往中印邊界，軍隊中最重要的單位已進入指定行動區域。

該部隊已移動至距離中印邊境北部和東部錫金500公尺至20公里處，有些單位收到指令，要在4天內移動到更接近邊界線的上游段，有些則收到6小時內移動的指令。

這個軍團由3個師組成，包括戰鬥與非戰鬥人員，部隊人數有3、4萬人。其中，第17山地師已部署在錫金的甘托克（Gangtok）。消息人士坦承，這個部署行動是不尋常的，因為在中國與不丹交界的喜馬拉雅山上游地區，冬季只有2個月時間可以行動。

軍隊發言人則表示，他沒有權力就此事發言，他也不知道有這樣的軍事部署。