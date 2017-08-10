北韓計畫朝關島海域射4彈 美如何因應

北韓於10日表示，已準備好在8月中旬，用4枚「火星12型」中程彈道飛彈向美國屬地關島進行「包圍射擊」。（路透）

2017-08-10 23:02

〔中央社〕北韓今天表示，將在幾天之內完成對關島一口氣發射4枚中程飛彈的計畫。關島是美國位於西太平洋的屬地。

法新社報導，美國總統川普和平壤當局之間的口水戰越演越烈，緊張關係飆升，川普警告，會讓北韓見識到「前所未有的烈焰與怒火」。

北韓有能力發動這類攻擊嗎？美國能否阻止這場災難？

●「火星12型」飛彈來襲

北韓軍方說，計畫中將發射4枚「火星12型」（Hwasong-12）飛彈，目標落在「距離關島30-40公里」的海域。

北韓最近一次試射這種中程彈道飛彈（IRBM）是在5月，當時是以大角度發射，飛行了787公里，據信其最大射程約為5000公里。

這表示，距離北韓飛彈發射基地約3300公里的關島完全落在北韓飛彈射程內。

分析人士排除北韓在這個範圍裡錯失目標而擊中關島的可能性。

韓國國防安全論壇（Korea Defense and SecurityForum）資深研究人員楊旭（Yang Uk，音譯）說，火星12型飛彈不具有「如剃刀般銳利的準確度」，形容其技術水準與1970年代的蘇聯飛彈類似。

但他也說：「此型飛彈有可能錯失目標，誤差距離最多為5公里，不會比這更多了。」

他告訴法新社，從平壤當局計畫發射的距離來看，「意外擊中關島的機會如今看似相當低。」

●「標準-3」攔截飛彈

倘若北韓確實發射飛彈，料將成為美國在這個地區飛彈防禦系統的考驗。

多年來，北韓飛彈從未越過日本上空，儘管近幾個月來，有數枚落在日本專屬經濟海域。

日本過去曾警告，會擊落任何威脅其領土的北韓飛彈，而美國和日本都擁有「標準-3」攔截飛彈系統（SM-3）。

標準-3攔截飛彈能在空中與預定目標對撞， 所造成的衝擊力相當於重達10公噸的卡車以大約1000公里的時速行進，也能在地球大氣層外對彈道飛彈進行高空層攔截。

製造商雷神公司（Raytheon）將這項技術比作「以一發子彈攔截另一發子彈」。

國防問題專家、東京拓殖大學（Takushoku University）教授川上高司說：「假如飛彈瞄準關島，美國就會採取行動，這很自然。」

他告訴法新社：「日本和美國聯手行動，應能增加攔截成功的或然率，但也可能未能擊落某些飛彈。」

日本也有愛國者反飛彈系統，但只能在較低空層攔截。

●終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）

美國已在亞太地區部署威力強大的反飛彈系統薩德，包括南韓、日本和關島。

如同標準-3攔截飛彈，這套系統也採用直接命中搗毀（hit-to-kill）模式，美國上個月在阿拉斯加首度成功測試以薩德系統攔截中程彈道飛彈。

但這套系統是用來攔截處於飛行最後階段的飛彈，因此部署在南韓和日本的薩德飛彈連不可能發揮防衛關島的作用。

分析人士說，位於關島的薩德系統也可能疲於應付4枚同時發射的飛彈。