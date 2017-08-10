俄軍機低空飛行 偵察華府、軍事基地

2017-08-10 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕據美國2位官方人士透露，俄羅斯依據一項長期條約，今天（10日）派遣1架無武裝偵察機低空飛越美國國會大廈、五角大廈、中央情報局及安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。此條約允許美、俄軍方由空中相互偵察。

《CNN》報導，這項名為開放天空條約（Treaty on Open Skies）的規定，目前共有美俄等34國簽約，內容則允許各國軍機對彼此軍事設施進行空中偵察。追蹤網站Flightradar24則指出，俄國本次派出的偵察機為圖波列夫-154（Tu-154），在今天下午以約3700英尺（約1128公尺）的高度低空飛行，並飛越華府市區直達安德魯聯合基地上空，美國總統座機空軍一號（Air Force One）就停在這座基地。

這架圖波列夫-154還獲准進入戒備非常森嚴、白宮四周的P-56空域。有2名美國官方人士表示，同一架偵察機計畫在當地時間今天下午5至6時進行第2次飛行，預計將飛越紐澤西州的貝德敏斯特（Bedminster），正是美國總統川普度假的區域。另外，1名執法消息人士也表示，這架偵察機也飛越川普的度假地之一大衛營（Camp David）、川普國家高爾夫俱樂部及美國政府在氣候山（Mount Weather）的祕密碉堡。