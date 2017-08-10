葉門內戰持續3年 聯合國：死亡兒童逾1500人

葉門內戰至今已持續3年之久，帶來無數的死傷，兒童死亡人數截至今年超過1500人。圖為1名小孩正在為墳墓上的花澆水。（歐新社）

2017-08-10 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕葉門內戰已持續3年，帶來的包含死傷、饑荒、霍亂與各種疾病。聯合國兒童基金會（UNICEF）在週一（7日）表示，今年已有多達200名兒童死於葉門內戰。該組織3月公布的一份統計數據更指出，葉門內戰3年至今，至少造成多達1500名兒童死亡，2400名兒童受傷。

綜合外媒報導，聯合國兒童基金會駐葉門代表Meritxell Relano在本週一表示，2017葉門內戰造成201名兒童死亡，分別為152名男童、49名女童。兒童受傷人數為347人，其中包含113位女童。而今年因內戰而被徵招的男童人數為377人。

聯合國兒童基金會在3月時公布的數據指出，葉門3年內戰至少造成1546名兒童死亡，2450名兒童受傷。

葉門的內戰始於2014年，叛軍佔據大部分的地區，其中包含葉門前首都沙那（Sanaa）。政府軍目前憑藉著由沙烏地阿拉伯所率領的阿拉伯聯軍撐持。

根據國際紅十字會公布的數據指出，從內戰開始至今，多達300萬的人民流離失所，更有超過2000萬的難民需要人道救援。