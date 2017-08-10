反對黨領袖不服選舉結果 恐再次引發肯亞暴動

肯亞大選反對黨領袖歐丁嘉支持者在街道上焚燒輪胎示威抗議。（歐新社）

2017-08-10 21:24

〔即時時聞／綜合報導〕肯亞於8日舉行大選，由現任總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）與他的政治宿敵歐丁嘉（Raila Odinga）對決。當日投票截止後，肯亞獨立選舉與選區劃分委員會（IEBC）在當地時間9日凌晨3點，宣布開票9成的結果，甘耶達的得票率54%領先歐丁嘉的44.7%，選情大勢底定。歐丁嘉本人對這樣的結果表示不滿，並質疑此次大選背後有駭客入侵操控整個開票過程，不少歐丁嘉支持者也對選舉結果感到不滿，導致肯亞首都奈洛比再次暴動，現場已有示威群眾遭警方射殺、並施放催淚瓦斯驅離。

肯亞當局為防範重演2007年肯亞危機的大規模暴動，已派出武裝部隊嚴陣以待。此次競選前傳出不少暴力事件，使得選情更加緊張不安。如選前一週的7月29日，肯亞副總統的官邸遭武裝集團槍擊；7月31日負責監督肯亞電子投票系統的選委會，相關技術負責人穆桑多（Chris Msando）被發現遇害身亡，而歐丁嘉表示，駭客就是透過已遇害的穆桑多帳號身分認證入侵電子投票系統。

外界擔心，本來已經被蒙上一層陰影的肯亞民主，恐怕會在歐丁嘉的指控之後一口氣摧毀，且造成更大的暴力流血事件。

另一方面，擔任此次選舉觀察團的美國前國務卿凱瑞（John Kerry）呼籲大眾要相信肯亞的民主，相信選舉結果是公正且透明的。