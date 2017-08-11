最純粹的愛！美國少年向媽媽出櫃... 老媽的回應暖哭百萬網友

美國一名少年決定向母親坦承性向，結果媽媽的回應遠遠超乎他的想像。（matthewac1授權提供，下同）

2017-08-11 11:00

〔影音新聞／綜合報導〕愛男生還是女生，不能改變一個媽媽對孩子最純粹的愛！一段美國一位少年向媽媽出櫃的影片，最近在社群網路發酵，因為媽媽的回應遠遠超出他自己的想像，話語雖然簡單，卻充滿力量，讓百萬名網友感動流淚。

今年25歲的Matthew，19歲時在家中廚房拍下自己向媽媽坦承性向的過程。他先支開爸爸，再交給媽媽LGBT的青少年營隊報名表，想藉機表明自己的同志身分，影片中，他一邊啜泣、一邊忐忑地等待媽媽的回應，沒想到老媽毫不猶豫地說：「這又沒什麼，我知道你是啊！」接著一把拉過兒子，緊緊擁抱他。

此時Matthew的眼淚潰堤，對媽媽說了「對不起」，媽媽回應，「不要說對不起，傻瓜！」，她對兒子說到，「不管世上發生什麼事我都愛你，你難道不知道嗎？我只希望你快樂。」

Matthew的媽媽說：「每天晚上我都會祈禱，希望你長大後，能有自己的妻小，或是任何你想要的形式的家庭，其實我本來就大概知道你的性向了，但我一直在等你親口告訴我。」

她接著顯露出身為母親的擔憂，「我唯一擔心的一件事就是，我不想要你接下來的人生因此走得辛苦，我不希望你受傷，因為有些人很歧視同性戀...性向不是你能決定的，你生來就是如此，而我不確定你爸爸會有什麼反應？」

不過，她繼續拍拍兒子的背為她打氣，霸氣地說，「別擔心，無論如何我都愛你，沒有什麼事情可以阻止我對你的愛！」

雖然這已是多年前的影片，但最近經過臉書粉專「The Scene」轉發後，1個月來已經吸引全球超過7000萬次觀看、百萬名網友按讚，形成超乎想像的力量，許多網友感動地留言說：「就算我不是同志，還是看到哭了...」、「這個媽媽真的太棒了！」、「好心疼他在影片中道歉，社會上許多人對同志真是難以想像地不友善」。

而不少網友好奇影片中提到的爸爸，之後知道兒子是同志後的反應？對此Matthew表示，自己在拍完影片後半小時也向爸爸坦承性向，雖然沒有留下錄影機的畫面，不過，爸爸知道後的回覆也是正面的。

Matthew目前在一家醫院擔任抄寫員的工作，他向《Pink News》談到當年出櫃的心情，「我非常害怕，雖然我知道我的媽媽是多麼友善和包容的一個人，但因為有很多其他人出櫃後遭到冷淡的前例，還是讓我相當擔憂。」對於如此私人但卻意義重大的影片，他也花了不少時間做心理建設，來接受自我、讓更多人看到這樣的自己，如今影片廣為流傳，他也希望能透過自己的經驗，帶給世界各地更多LGBT的青少年信心。