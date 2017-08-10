天下媽媽一樣偉大！30頭母牛圍救海豹寶寶

母牛們的團團包圍一隻白色的小海豹！（Natureland Seal Sanctuary臉書）

2017-08-10 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一段兩年前的短片，最近又得到廣大迴響，內容是在英國竟上演母牛救海豹的故事！一隻小海豹才剛出世5天，就不小心被海浪捲到牧場泥濘裡，被困在泥濘中！危急關頭，一群母牛出現保護這隻小海豹，並成群將牠圍住，藉此引起好心人的發現，最後順利讓小海豹獲得救援！

兩年前的一段影片中，有隻被海浪打上岸而擱淺的小海豹，陷入英國波士頓濕地自然保護區（Frampton Marsh RSPB Reserve）內的牧場，牛群發現後將其圍住後，形成30頭牛聚集的盛大場面！賞鳥人伊恩（Ian Ellis）注意到這個場景，拿起望遠鏡查看遠處這群牛的「怪異舉動」後，發現是小海豹困在泥濘中，於是上前幫忙，將其送往動物救助中心照顧。送醫後診斷出體重過輕、脫水與肺部感染等症狀，所幸有即時送醫！

其後小海豹在英國斯凱格內斯海豹自然保護中心（Skegness Natureland Seal Sanctuary）接受照顧，其間，牠被取名為「慶祝」（Celebration），因為歡慶海豹保護中心創立50週年！經過四個月的照顧後，小海豹在中心人員的護送下平安回到大海，牠與另一隻海豹「查理」回到海洋的世界！

中心主任表示，保護中心每年大約救援30-50隻海豹，過去50年來已經救援了730隻海豹！