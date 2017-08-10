用口水就能發電！ 美國研發微生物電池

美國賓漢頓大學（Binghamton university）研發出一款「微生物燃料電池」，用紙做成的電池加入細菌，只要一點唾液就能發電。（圖擷自《Smithsonian》）

2017-08-10 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕以後打口水戰還能發電？美國賓漢頓大學（Binghamton university）研發出一款「微生物燃料電池」，打破一般生物電池效率不高、無法被廣泛使用的困境，這款用紙做成的電池，加入了冷凍乾燥的細菌，只要一點唾液就能發電。

據史密森尼學會（Smithsonian）指出，此款電池稱作MFC，能夠為低功率電子設備提供電力，例如愛滋病、癌症檢測器，或者是監控血糖的隨身儀器，但無法幫手機充電。

領導此項研究的賓漢頓大學電機系韓籍助理教授崔錫欣（Seokheun Choi，音譯）表示，MFC是廉價的紙質微生物電池，在使用和運輸上相當方便。可以在開發中國家等資源有限的地區使用。

紙質電池使用奈米技術，當細菌被滴到口水就會激活，並把唾液中的葡萄糖當成食物消化，這時就會釋放出電子與質子。在這張紙上，陰極由硝酸銀製成並被蠟覆蓋，陽極則是有著導電聚合物，細菌則被裝在稱為「儲存器」的地方。

使用方式很簡單，只要把口水吐到儲存器上，並將陰極和陽極摺疊過來，細菌消化口水就會開始發電，事實上可以拿任何含有葡萄糖的東西替代，但唾液是最萬用的。