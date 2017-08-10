玩家注意！加拿大研究：常玩射擊遊戲會「腦殘」

根據加拿大的研究指出，經常玩射擊遊戲的玩家，其大腦中的海馬迴灰質減少，腦部疾病風險恐增加。（資料照，記者吳柏緯攝）

2017-08-10 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕第一人稱的射擊遊戲（First-person shooter，FPS）的聲光刺激，讓人彷彿置身戰場，往往讓許多玩家愛不釋手，根據加拿大的蒙特婁大學（UdeM）最新研究指出，經常此類型遊戲的玩家，其大腦中的海馬迴灰質減少，可能導致抑鬱症、精神分裂症、阿茲海默症等腦部疾病風險增加。

蒙特婁大學團隊，在《自然》（Nature）出版集團旗下神經精神病學頂尖雜誌《分子精神病學》（Molecular Psychiatry）發表一篇最新研究指出，他們掃描經常玩動作遊戲（主要指第一和第三人稱射擊遊戲）的玩家大腦，與非玩家進行比較，發現經常玩遊戲的人，他們大腦中的海馬迴灰質較常人少，然後繼續進行了持續研究來確定因果關係，證實是遊戲導致了大腦的變化。

研究團隊招募志願者，並讓他們長時間遊玩包含「決勝時刻系列」（Call of Duty，或譯使命召喚）等熱門射擊遊戲，發現遊戲對大腦中的尾狀核的刺激比海馬迴更強，85%的玩家依靠該腦區進行遊戲，因此，他們尾狀核用得越多，海馬就用得越少，最終導致海馬區細胞減少並出現萎縮。

海馬迴（Hippocampus），是人類及脊椎動物腦中的重要部分。擔當著關於短期記憶、長期記憶，以及空間定位的作用，尾狀核也是大腦學習與記憶系統的一個重要部分，灰質則是中樞神經系統中大量神經元聚集的部位，海馬迴中的灰質越多意味著大腦整體越健康。

此前的研究表明，尾狀核與海馬迴相互制衡，增加其中一個結構的灰質與另一個結構中的灰質降低有關，蒙特婁大學團隊的研究結果顯示，遊戲對尾狀核的刺激比海馬迴更強，85%的玩家依靠該腦區進行遊戲；因此，他們尾狀核用得越多，海馬就用得越少，最終導致海馬區細胞減少並出現萎縮。

海馬迴中的灰質越少，罹患抑鬱症、精神分裂症、創傷後壓力症候群（PTSD）和阿茲海默症等多種腦部疾病的風險增加。