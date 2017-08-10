狠心！雲南後母虐死3歲女童

2017-08-10 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南昆明市近日發生一起駭人的虐童事件，女童被送往醫院時，全身滿是傷痕，甚至下體已潰爛流膿，送往醫院救治宣告不治。

綜合中國媒體報導，傷痕累累的女童在5日深夜被一名身穿白衣的女子送往醫院就醫，醫生檢查後發現女童不僅渾身多處燙傷，腹部一帶被針扎得千瘡百孔，下體甚至腐爛流膿，其致死的關鍵是顱內出血，在6日凌晨不治身亡。

警方調查，該名身穿白衣女子疑是就是女童後母，因涉嫌故意傷害罪收押，也對相關犯罪事實認罪，為何狠心虐死女童詳情警方還在進一步調查。