1個溫度動態圖 秒懂全球暖化

一個新的動態圖「溫度圈」（Temperature Circle）顯示著，全球各個國家都已經呈現紅色的高溫值。（圖擷自YouTube Carbon Brief頻道）

2017-08-10 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕一個新的動態圖「溫度圈」（Temperature Circle）顯示著，全球各個國家都已經呈現紅色的高溫值。從阿富汗（Afghanistan，亞洲中南部的內陸國家）到辛巴威（Zimbabwe，非洲南部的內陸國家）沒有一個國家能逃過全球暖化的熱浪襲擊！

《美國科學人》報導，由於碳排放增加，超過100個國家的氣溫正在攀升。芬蘭氣象研究所的物理學家Antti Lipponen 表示「暖化真的是全球性的問題，而不是地方性的！沒有一個國家逃的過全球暖化的變遷，眾人責無旁貸！」

Lipponen使用NASA數據（全球各地平均氣溫）來做成動態圖，很明顯的可以看出全球溫度正快速上升。在過去三十年（影片中14秒時開始），長條圖從中心往外推動！而溫度較正常年均溫寒冷的場景也在1990年以後，已不復見！過去三年到現在，驚人的高溫破了紀錄。

Lipponen表示，他做了這個動畫是為了要讓眾人透過「漂亮、清楚、資訊充足」的圖表來明白「全球暖化」的變化，是眾人必須處理的議題，刻不容緩。