等不及聯合國制裁 中國鴨綠江率先下貿易禁止令？

中國與北韓的關係，間接影響到魚販商場的貿易，漁民對此表示自有辦法去應對！（路透社）

2017-08-10 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安理會（UNSC）日前對北韓實施經濟制裁，中國態度轉變在「制裁案」也投下同意票。外媒報導，儘管離制裁的時間仍有1個月的時間，中國卻先行一步，在鴨綠江（中國與北韓的一條界江）實施貿易禁止令，嚴格禁止漁民與北韓進行漁業貿易，當地海產貿易銳減！

《路透社》中國與北韓的邊界遼寧省丹東市，其中約有四分之三的人為海上貿易商（中國與北韓的海上貿易），近日漁民指出中國當局在8月5日便下令嚴格禁止來自北韓的漁貨，只剩下為數幾家的魚販冒著被罰的危險進行貿易，當地漁業貿易急遽減少。丹東市的攤販表示，中國的小型漁船通常航行至黃海與北韓漁民交易，購買的漁貨包含螃蟹、河豚、鯖魚等。

直至4月時丹東市的港口市場海產貿易仍相當盛行，不過近日再次訪港口生意，卻意外的冷清。魚販表示，中國海關在近幾個月中頻頻抽查。對此，魚販表示不會受中國對北韓制裁的貿易所影響，其中一位漁民表示：「中國真的能實施制裁嗎？有數千人仰賴這裡的漁業貿易維生！」

目前尚未有消息，究竟是哪個中國政府單位下令禁止邊境漁民與北韓接觸，然而丹東市政府拒絕回應有關問題，中國外交部、農業部、商務部也拒而不答！

聯合國安理會5日通過的制裁包含，各國將完全禁止從北韓進口一切煤、鐵、鐵礦砂、鉛、鉛礦以及魚和海產。朝鮮每年出口價值約30億美元（新台幣909億元）的貨物，制裁實施後，預估朝鮮每年將會損失10億（新台幣303億元）美元。