國家很窮 辛巴威總統花300億蓋大學向自己致敬

2017-08-10 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕現金短缺的東非國家辛巴威週三（9日）宣布，計畫斥資10億美元（約300億新台幣）蓋一間大學，向高齡93歲的大獨裁者、總統穆加比（Robert Mugabe）致敬。辛巴威的獨裁者穆加比被指野蠻鎮壓民眾、讓國家經濟衰退。

辛巴威去年的國內生產總值才146.6億美元，10億美元蓋大學真的是好會花。

《法新社》報導，辛巴威的高等教育部長摩尤（Jonathan Moyo）在新聞發布會上表示，內閣已經批准設立羅伯特·加布里爾·穆加比大學（Robert Gabriel Mugabe University）。他說，不會有比這更好的方式，以表彰穆加比對教育的承諾和他傑出的領導能力。

這間大學將加入穆加比所命名的其他設施，包括政府的情報學院、首都哈拉雷（Harare）的主要街道，以及通往穆加比農家村老家的高速公路。

摩尤表示，位於哈拉雷外35公里的大學將耗資10億美元，但他拒絕說明政府要如何支付這筆款項。他說，建設費約8億美元（約240億新台幣），另外2億美元（約60億新台幣）用於研發創新基金，並補充這間大學將著重於科學、科技和工程學。

辛巴威自1980年獨立以來，執政大權一直握在穆加比手中，高齡93歲的穆加比也準備參加明年舉行的總統大選。